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الخميس، 01-09-2022 10:35 م

وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن مسنة اردنية ظهرت مع فريق اماراتي.

وقال المفلح، في تغريدة له عبر تويتر، إن الحالة قديمة منذ حوالي 6 اشهر، مؤكدًا أنه تم في حينه التعامل مع الحالة وادخالها احد دور المسنين؛ لتتلقى العناية الكاملة.

وأضاف، أن المسنة حاليا بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن الفريق الإماراتي ابلغ عن الحالة في حينه.

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