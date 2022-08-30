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الثلاثاء، 30-08-2022 10:31 م

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

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الوكيل الاخباري -  أوضح وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح حول مقطع فيديو متداول لأحد المواطنين وهو يطالب بإعادة صرف راتبه من صندوق المعونة الوطنية، حتى لو كبده ذلك التخلي عن مركبته مجانا.

وبين المفلح في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق أوقف المخصص المالي لذلك المواطن بعد علمه بأنه يمتلك مركبة مسجلة باسمه من موديل 2015، وتعمل على تطبيقات الذكية (خدمات التوصيل).

وبعد تعرض مركبة ذلك المواطن إلى حادث قبل نحو شهرين، أكد المفلح أنه سيتم تحويل حالته إلى الدائرة القانونية في الصندوق.

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