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الأربعاء، 17-04-2024 02:46 م

تنشيط السياحة تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية أجنبية في اليونان لعام 2024

هيئة-تنشيط-السياحة


الوكيل الاخباري- حصدت هيئة تنشيط السياحة جائزة أفضل حملة ترويجية أجنبية في اليونان للعام 2024، حسب ما أعلنته جمعية السياحة اليونانية في احتفال رسمي بدعم من وزارة السياحة اليونانية.اضافة اعلان


وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن الهيئة قد نجحت في تحقيق أهدافها الترويجية التي ساهمت بشكل فعال في دعم السياحة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الجائزة التي تؤكد على الخطط الاستراتيجية الناجحة للهيئة وتعزز من جذب السياح.

وقال إن الهيئة تميزت بتحقيق أهدافها العالمية التي تبرز السمات السياحية الفريدة للأردن، وهذا التكريم يعد تتويجًا للمجهودات المستمرة للتفوق في الساحة السياحية العالمية بين مختلف الشركات والهيئات.

وبين عربيات أن الجائزة تمثل إنجازا للهيئة، ما انعكس إيجابًا على المواد الترويجية والإعلامية في الأسواق المستهدفة.

 




 

 


 

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