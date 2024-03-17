الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 17-03-2024 11:47 ص

تنظيم الاتصالات تتلقى 8267 شكوى خلال العام 2023

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الوكيل الاخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العام الماضي، 8267 شكوى تتعلق بخدمات المستفيدين من الاتصالات والبريد، بنسبة معالجة بلغت 94.7 بالمئة.

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ووفق مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة، بلغ عدد شكاوى خدمات الإنترنت 5704 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى خدمات الخلوي 2408، وعدد شكاوى خدمات الثابت 105، وعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات البريد 50 شكوى.


يشار إلى أن الهيئة ومن خلال قسم شؤون المستفيدين تقوم باستقبال الشكاوى ومتابعتها من خلال الرقم المجاني المخصص للشكاوى (117000)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]) وصفحة الهيئة على الفيسبوك ومنصة "أكس" والموقع الإلكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت، لتلقي ومتابعة الشكاوى أو الحضور شخصياً.

 




 

 


 

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