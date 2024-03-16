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السبت، 16-03-2024 01:27 م

تنظيم الاتصالات: 196 مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة حتى نهاية عام 2023

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الوكيل الاخباري - بلغ مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة 196 حتى نهاية عام 2023، موزعين على 183 مشغل بريد خاص "محلي" و12 مشغل بريد خاص "دولي" ومشغل واحد بريد عام.

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ووفقا لبيان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم السبت، وبحسب الإحصائيات والمؤشرات، بلغ عدد العاملين في قطاع البريد الخاص 34 ألفا، بينما بلغ عدد المركبات العاملة في قطاع البريد الخاص 34 ألف مركبة منها 4 آلاف دراجة حتى نهاية عام 2023.


وقالت الهيئة، إن هذا العدد يعكس أهمية هذا القطاع في السوق الأردني وتأثيره الإيجابي على قطاعات العمل الأخرى في خلق وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأردني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل مرن.


وبينت ان سوق البريد في الأردن يتكون من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها وهما: مشغل البريد العام الذي يتمثل بـشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة إلى مشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية على انه أي شخص ينقل بعثية بريدية خاصة مقابل أجر.


وأضافت، انه وفقا للإطار التشريعي الذي يحكم سوق البريد في الأردن، فانه تم إعطاء الحق الحصري لمشغل البريد العام بموجب قانون الخدمات البريدية لتقديم عدد من الخدمات البريدية التي يحظر على مشغلي البريد الخاص تقديمها، كما يشمل الإطار نظام وتعليمات إجراءات ترخيص مشغلي البريد الخاص الصادرة عن الهيئة وأي تعليمات أخرى تصدرها الهيئة بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد الخاص.


 




 

 


 

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