تنقلات بين القضاة الشرعيين - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين القضاة الشرعيين، بموجب قراره رقم 3/ 122 / 2020، اعتبارا من تاريخ 20 كانون الأول الحالي.

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وشملت التنقلات القضاة التالية اسماؤهم:

1- انتداب فضيلة الشيخ د. صلاح الدين محمود سليمان شويات مدير مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري، مديرا لمعهد القضاء الشرعي لمدة سنتين بدرجته وراتبه الحاليين.



2- نقل فضيلة الشيخ د. زياد سامي جدعان الحجاج عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مديرا لمديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري بدرجته وراتبه الحاليين.



3- نقل فضيلة الشيخ علي فالح محمد المرعي القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين.



4- تعيين فضيلة الشيخ فادي خليل احمد العوايشة القاضي الشرعي في مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري رئيس مكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري/المركزي مساعدا للمدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



5- نقل فضيلة الشيخ د. حسن محمد مفلح العلوان القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله.



6- نقل فضيلة الشيخ د. رأفت محمد عبدالله المبيضين القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التركات قاضياً شرعياً في محكمة صويلح /القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات وتكليفه بالأعمال الادارية في مجمع محاكم صويلح الابتدائية الشرعية بالإضافة لعمله.



7- نقل فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عمر محمد فالح الرواحنه.

8- نقل فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات القاضي الشرعي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية بدرجته وراتبه الحاليين.



9- نقل فضيلة الشيخ عمر محمد فالح الرواحنه القاضي الشرعي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



10- نقل فضيلة الشيخ د. عماد محمد ابنيه الضيافلة القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري بدرجته وراتبه الحاليين.



11- نقل فضيلة الشيخ عمران راتب علي الشريدة القاضي الشرعي في محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



12- نقل فضيلة الشيخ محمد ياسين احمد الشمايلة القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التركات بدرجته وراتبه الحاليين.



13- نقل فضيلة الشيخ د. علي رضوان فرج الزبيدي القاضي الشرعي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة حذيفة عبدالله ابراهيم المجالي.



14- نقل فضيلة الشيخ د. عدنان توفيق احمد المساعفة القاضي الشرعي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لعمله.

15- نقل فضيلة الشيخ حذيفة عبدالله ابراهيم المجالي القاضي الشرعي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد ياسين احمد الشمايله.



16- نقل فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبدالكريم عقل القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التركات قاضياً شرعياً في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.



17- نقل فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. عدنان توفيق احمد المساعفة وتكليفه بالأعمال الادارية بالإضافة لوظيفته.



18- نقل فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. احمد محمد احمد ابو رمان.



19- نقل فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية / القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. عماد محمد ابنيه الضيافله.



20- نقل فضيلة الشيخ رائد احمد عبدالحميد العظمات القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة جرش الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي.



21- نقل فضيلة الشيخ د. احمد محمد احمد أبو رمان القاضي الشرعي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي.



22- نقل فضيلة الشيخ د. احمد محمد داود السطري القاضي الشرعي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة د. زيد احمد عبد الزعبي.



23- نقل فضيلة الشيخ ابراهيم نايف فليح العساف القاضي الشرعي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات.



24- نقل فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى القاضي الشرعي في محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ احمد محمد عبد الرحيم الخرابشة.



25- نقل فضيلة الشيخ د. عمر عوده عايد الغبين القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



26- نقل فضيلة الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د.عمر عوده عايد الغبين.

27- نقل فضيلة الشيخ انس ياسين محمود الخرابشة القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً شرعياً في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية/ التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.



28- نقل فضيلة الشيخ د. زيد احمد عبد الزعبي القاضي الشرعي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

29- نقل فضيلة الشيخ بسمان عمر ياسين الزعبي القاضي الشرعي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. علي رضوان فرج الزبيدي.



30- نقل فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه القاضي الشرعي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية / التوثيقات الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رياض قاسم محمد دويري.



31- نقل فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي القاضي الشرعي في محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رائد احمد عبدالحميد العظمات.



32- نقل فضيلة الشيخ نزار محمد عقله زريقات القاضي الشرعي في محكمة الموقر الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. احمد محمد داود السطري.



33- نقل فضيلة الشيخ محمد احمد عيسى رواشده القاضي الشرعي في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ رائد محمد حسن ربابعه.



34- نقل فضيلة الشيخ احمد محمد عبد الرحيم الخرابشة القاضي الشرعي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد.



35- نقل فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية القاضي الشرعي في محكمة زي الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق.



36- نقل فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية / التنفيذ بدرجته وراتبه الحاليين.



37- نقل فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة القاضي الشرعي في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الموقر الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



38- نقل فضيلة الشيخ رائد محمد حسن ربابعه القاضي الشرعي في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.



39- نقل فضيلة الشيخ عبد السلام مصطفى حسين الزيود القاضي الشرعي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة جرش الابتدائية الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ ايمن عبدالكريم حسين بني يونس.



40- نقل فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات القاضي الشرعي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.



41- نقل فضيلة الشيخ ايمن عبدالكريم حسين بني يونس القاضي الشرعي في محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.



