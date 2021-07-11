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الأحد، 11-07-2021 04:47 م

تنقلات قضائية واسعة - أسماء

تعريف_القضاء


الوكيل الإخباري -  قرر المجلس القضائي إجراء التنقلات القضائية التالية للسادة القضاة الواردة أسماؤهم أدناه بدرجاتهم ورواتبهم، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/8/2021:اضافة اعلان


1 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ ابراهيم خليل عمر ابوشما قاضياً لدى محكمة التمييز

2 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ قاسم ناصر سليمان الدغمي قاضياً لدى محكمة التمييز

3 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد سليمان اشتيان الضمور قاضياً لدى محكمة التمييز

4 نقل مفتش المحاكم القاضي السيد / زيد علي كريم الحموري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

5 نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ ابراهيم نديم ابراهيم السلايطه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

6 نقل مفتش المحاكم القاضي السيد / محمد عبد مصلح العمايره قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

7 نقل قاضي محكمة استئناف الجمارك السيد/ عبدالكريم موسى مفلح عبابنه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

8 نقل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ حازم ربحي محمدسعيد عواد قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

9 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ غالب سليمان بدهان الرواشده قاضياً لدى محكمة استئناف معان

10 نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ عبدالمحي اسليم سلمان القراله مفتشاً للمحاكم

11 نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ خالد رضوان أحمد السمامعه مفتشاً للمحاكم

12 نقل قاضي محكمة استئناف معان السيد/ محمد احمد هويشل الطراونه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

13 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ خالد عبدالله عويد الدبوبي مفتشاً للمحاكم

14 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اميل فلاح حمود الرواشده قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

15 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ أيمن محمد ابراهيم بدر الغزاوي مفتشاً للمحاكم

16 نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ قاسم محمد صالح أبو داوود قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

17 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ نضال حسن أحمد المومني مفتشاً للمحاكم

18 نقل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ رائد ابراهيم عبدالكريم الفاعوري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

19 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عمر محمود أحمد عذاربه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

20 نقل رئيس التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية القاضي السيد/ محمود عبدالرحمن موسى الدوس قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

21 نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مروان خضر خليل العليمي رئيساً لمحكمة معان الابتدائية

22 نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيد/ أحمد محمود يوسف العمري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

23 نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ أحمد درويش العلي الشرعه رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية

24 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ممدوح يوسف سلمان النجادا رئيساً لمحكمة جرش الابتدائية

25 نقل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ جهاد عطية حسن الدريدي قاضياً لدى محكمة استئناف إربد

26 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ حسن ماني محمد السرحان مساعداً لرئيس النيابة العامة

27 نقل مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ هشام عوض سالم الطراونه مساعداً لرئيس النيابة العامة

28 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ مياسه صالح محمد عبيدات قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

29 نقل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي السيد/ مروان محمد سلامه المحاميد قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

30 نقل رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيد/ شجاع محمد وهبي يوسف التل قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

31 نقل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ حسن سالم حسن النسور قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

32 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ إياد صلاح عبدالله مهيار رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

33 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ باسل خلف سليم الفالح قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

34 نقل مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ عاكف عبدالكريم محمد طويقات رئيساً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

35 نقل رئيس محكمة معان الابتدائية القاضي السيد/ خليل محمد عبدالقادر الصرايره قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

36 نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيد/ راكان محمد علي الذيابات رئيساً لمحكمة الطفيلة الابتدائية

37 نقل رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/ ذياب عبدالهادي ذياب الطراونة قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

38 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ ماجد فليح بخيت الغويري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

39 نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ عامر محمد جبر العتوم قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

40 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ ثائر سالم عبدالرحمن المبيضين قاضياً لدى محكمة بداية الجمارك

41 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعه مساعداً للنائب العام في عمان

42 نقل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ عبدالله عايد خلف الشورة قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

43 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ طارق مسلم علي الشخانبه مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية

44 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ياسين سليم صلاح بني حمد رئيساً لمحكمة الرصيفة الابتدائية

45 نقل مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ يحيى صالح محمد الزواهره قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

46 نقل مدعي عام عجلون القاضي السيد/ مهند محمدعلي حامد الخوالده مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية

47 نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين أحمد حسين هزايمه قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية

48 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال عبدالفتاح محمد الحديدي مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

49 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيام قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية

50 نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ بسام محمد علي القصيري قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

51 نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية الدكتور/ خالد كمال أحمد عكاشه قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية

52 نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيح قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

53 نقل مدعي عام مادبا القاضي السيد/ بلال عوني ابراهيم البخيت مدعياً عاماً لدى محكمة بداية الجمارك

54 نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ أحمد عابد مهنا بصبوص مساعداً للنائب العام في عمان

55 نقل مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ محمد ضيف الله عبدالرحيم الجزازي قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

56 نقل مدعي عام جرش القاضي السيد/ أميه نجيب سالم الربضي قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

57 نقل رئيس التنفيذ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي الدكتور/ ممدوح عارف هزاع العلاوين قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

58 نقل مدعي عام محكمة صلح البادية الشمالية القاضي السيد/ قيس عبدالكريم حمد الغزاوي قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

59 نقل قاضي محكمة بداية الجمارك السيد/ سميح أكريم ابنيه العدوان قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

60 نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحات قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

61 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ بزعه سهم حابس المجالي مدعياً عاماً لدى محكمة السلط الابتدائية

62 نقل مدير وحدة الاتصال والإعلام لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي القاضي السيد/ علاء عدنان حنا المدانات قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

63 نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ هلال خليف هلال الحوامده مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

64 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ محمد حمدان تيم البديرات مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى

65 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ أسامه محمد شتيوي المشاقبه مدعياً عاماً لدى محكمة عجلون الابتدائية

66 نقل مدعي عام إربد القاضي السيد/ خلدون ابراهيم علي الحسين مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

67 نقل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ عمر علي مسعود خريسات مدعياً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشا

68 نقل مدعي عام إربد القاضي السيد/ صلاح هليل صالح الخالدي مدعياً عاماً لدى محكمة جرش الابتدائية

69 نقل مدعي عام محكمة صلح عين الباشا القاضي السيد/ بادي عبدالحميد سعود المجالي مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية

70 نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ عثمان عبدالكريم عبدالله العمايره مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

71 نقل قاضي محكمة صلح وادي موسى-البتراء السيد/ بلال حسين محمد ملكاوي قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

72 نقل مدعي عام عمان القاضي السيدة/ ناديه ابراهيم مطلق الهباهبه قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

73 نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ بلال عبدالعزيز عبدالله الساكت قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

74 نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي الدكتور/ عمار رجا عبيد الحنيفات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

75 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ عصام ماجد زايد الحموري مساعداً للنائب العام في عمان

76 نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ فادي محمد عقله مصلح قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

77 نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ حمزه ابراهيم عبدالله الشرعه قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

78 نقل مدعي عام المفرق القاضي الدكتور/ أمين محمد أمين الغرايبه قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

79 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ علاءالدين محمد فريد النسور قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

80 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ فؤاد محمد محمود عبيدات مساعداً للنائب العام في عمان

81 نقل قاضي محكمة صلح جرش السيد/ أمجد خالد أحمد الوزني قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

82 نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية الدكتور/ عماد خليل جادالله الفيومي قاضيا لدى محكمة إربد الابتدائية

83 نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ أيمن عبدالله محمد الربابعة قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

84 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ هيثم علي احمد الخوالده مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

85 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ حماده عليان الياس الشديفات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

86 نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ معين علي محمد النصيرات مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية

87 نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ رباب وليد محمود البس قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية

88 نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عبد الحكيم اسحق عبد الهادي الحمد مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى

89 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ امنه محمد عبد الله الربابعه قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

90 نقل مدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/ رولا عبدالله محمد الجراجره مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

91 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد/ يزيد محمود رجاء نوافله مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

92 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ طلال زيد دوجان الخزاعله مدعياً عاماً لدى محكمة إربد الابتدائية

93 نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ رائد بطرس حنا عرجان قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

94 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة إربد الابتدائية السيد/ مشهور خلف عطيه البركات قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

95 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ ايناس سند عبدالجليل المهيرات قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

96 نقل محكمة صلح غرب عمان السيدة/ سهير موسى محمد ابوداري قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

97 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ رودينا اكرم نجيب عبابنه قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

98 نقل مدعي عام السلط القاضي السيد/ قصي زهير عبدالله المصري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

99 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد/ وليد حكم احمد مهنا قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

100 نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ خلدون جلال علي غنيمات قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

101 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ غدير سمير رضا أبو سيف قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

102 نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ عبدالله صالح عبدالله بني عامر قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية

103 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ ساميه علي مصطفى المغربي قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

104 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية السيد/ حابس محمد حامد القضاة قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

105 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ رشا سهيل احمد الناصر قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

106 نقل قاضي محكمة صلح المفرق الدكتور/ محمد احمد على المحاسنة قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

107 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ خلود سليمان مطلق الجهران قاضياً لدى محكمة صلح سحاب

108 نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ بدر محسن عواد أبودلو مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

109 نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ سامر محمد يوسف الثوابية مدعياً عاماً لدى محكمة مادبا الابتدائية

110 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ إيناس عقله محمد العليان قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

111 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد منصور سعد الشيخ ذيب قاضياً للتنفيذ لدى محكمة إربد الابتدائية

112 نقل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيدة/ رباب باسم مصطفى العمري قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

113 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسراء صالح سالم الطراونة قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

114 نقل قاضي التنفيذ لدى محكمة إربد الابتدائية السيد/ باسم محمد احمد القاضي قاضياً لدى محكمة إربد الابتدائية

115 نقل قاضي محكمة إربد الابتدائية الدكتورة/ هديل محمد فضل العتيلي قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

116 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ زهيه صادق احمد محيسن مدعياً عاماً لدى محكمة البداية الضريبية

117 نقل قاضي محكمة صلح بني كنانة السيدة/ بيان منعم عبدالنبي المغايرة قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

118 نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ غاده محمد غازي حربي ابو عمر قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

119 نقل قاضي محكمة صلح الكورة السيدة/ ايمان عبدالباسط محمد الرجوب قاضياً لحكم الأحداث لدى محكمة صلح أحداث إربد

120 نقل قاضي محكمة صلح سحاب السيد/ منتصر محمد فهيم الذنيبات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

121 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ اسماعيل محمد سليم الشوابكه قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

122 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ محمد مصطفى سليمان الدرابيع قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

123 نقل قاضي محكمة صلح المزار الشمالي السيد/ علاءالدين "محمدنور" حسن العزام قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

124 نقل مدعي عام محكمة صلح الكورة السيد/ بشار عبدالله مصطفى الرواشده قاضياً لدى محكمة صلح الكورة

125 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ سليمان بركات عبد الرحمن البخيت قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

126 نقل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيدة/ مجد منصور محمد عبيدات قاضياً لدى محكمة صلح بني عبيد

127 نقل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ مراد عبدالكريم محمود ابو ادعيج قاضياً لدى محكمة صلح دير علا

128 نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ احمد منور احمد الرحامنة قاضياً للصلح لدى محكمة جرش الابتدائية

129 نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ معروف محمد عبد الله الكيلاني قاضياً لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية

130 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ احمد ابراهيم "محمد رياض" احمد بندقجي قاضياً لدى محكمة صلح البادية الشمالية

131 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ مشيره احمد "عيد ناصر" دقدوقه قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

132 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ معن نعيم عبدالله عنيزات مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

133 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ احمد حميدان راجي القهموس مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

134 نقل قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/ محمد كايد اسماعيل ربابعه قاضياً لدى محكمة صلح بني كنانة

135 نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيد/ محمد عبداللطيف محمود العوامله قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

136 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ اشرف غصاب عبدالله ابو رمان قاضياً لدى محكمة صلح بني عبيد

137 نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ اشرف هاني عبدالنبي المغايره قاضياً لدى محكمة صلح المزار الشمالي

138 نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ عوده احمد كريم الحسامي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

139 نقل قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/ قاسم محمد فالح العودات قاضياً لدى محكمة صلح الكورة

140 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ أمجد قاسم كريم الزعبي قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

141 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ انس نمر سالم الدبعي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

142 نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ آمال عبدالرحمن يوسف حسن قاضياً للصلح لدى محكمة مادبا الابتدائية

143 نقل قاضي حكم أحداث إربد السيد/ عدي احمد خالد القعقاع قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

144 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ براء فايز راجي المحاسنة قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

145 نقل قاضي محكمة صلح إربد الدكتور/ محمد شريف "محمد جميل" حسونه قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

146 نقل قاضي محكمة صلح الكورة السيد/ محمد عارف سالم المقبل مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكورة

147 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ فارس عارف سليمان المشاقبه قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

148 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ زياد خلف محمد الزعبي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

149 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عوض علي سلمان الصرايره قاضياً لدى محكمة صلح وادي موسى-البتراء

150 نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ بشرى عبد اللطيف يحيى كريشان قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

151 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عاصم محمد عبدالفتاح الجالودي قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

152 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ حنين عمر محمد فرج قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

153 نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ مهند شوكت يونس البشتاوي قاضياً لدى محكمة صلح سحاب

154 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ راشد تحسين عبد الحليم الجزازي قاضياً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية

155 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ علي عايد علي الشوابكة قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

156 نقل قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/ مثنى يوسف احمد الحوامدة قاضياً للصلح لدى محكمة إربد الابتدائية

157 نقل قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/ هيا اشرف ضيف الله الكباريتي قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

158 نقل قاضي محكمة صلح معان السيدة/ رهف سليمان عوض الطراونة قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

159 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيدة/ الاء قاسم محمد الرواشدة قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية

160 نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ اسلام عبدالعزيز علي القضاة قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

161 نقل قاضي محكمة صلح إربد السيد/ عمر وليد عمر ابوجاموس قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية

162 نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ مرام محمد عبدالله الحياري قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

163 نقل قاضي محكمة صلح سحاب السيدة/ عبير خضر يوسف حمد قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

 




 

 


 

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