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الأربعاء، 16-12-2020 10:41 م

تنمية أموال الأيتام توضح ما ورد بحقه في تقرير المحاسبة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام بالوكالة عبد الرحيم الهزايمة، أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من استرداد لمبالغ من مدير عام سابق، جرى تقاضيها كبدل عضويات ومكافآت مجالس الإدارة من قبل الشركات التي تساهم بها المؤسسة بشكل مباشر ولم يتم صرفها من قبل المؤسسة.
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وقال الهزايمة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ورود اسم المؤسسة في تقرير ديوان المحاسبة للاستيضاح يعود لتدقيق حسابات المؤسسة عن عام 2018 والذي يقضي باسترداد مبلغ (31489) ديناراً، والذي جاء خلافاً لنص المادة 19 من نظام الخدمة المدنية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لتحصيل المبلغ وبمعرفة ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن المؤسسة كغيرها من باقي المؤسسات الرسمية العامة تخضع في جميع أعمالها إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بالإضافة إلى خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة أسوة بباقي مؤسسات الدولة.


 




 

 


 

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