تنويه حكومي للمواطنين

الوكيل الإخباري- نوهت امانة عمان الكبرى اليوم الأحد أنه تم تخفيض كافة بنود رسوم ترخيص الأبنية (غير المدفوعة ) بما فيها التجاوزات وبدل المواقف بنسبة 50% وتصل هذه النسبة إلى 75% للتجاوزات على الارتدادات والحجم للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21 وتصل إلى 82.5% على النسبة المئوية للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21.

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وقالت أمانة عمان في منشور عبر "فيسبوك" إن تخفيض رسوم ترخيص الأبنية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام المعدل أي اعتباراً من تاريخ 16/ 6 / 2022 ، وذلك وفقا للبند (ثانياً) من المادة رقم (6) من نظام رقم (38) لسنة 2022 ( المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان رقم 28 لسنة 2018).