الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

من 2.5 - 4 قروش.. عقل يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار

خبر سار للمواطنين حول أسعار المستلزمات المدرسية

الحكومة: 11 مخالفة جديدة بين غرامة وسجن في معدل قانون السير

%47.6 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي

حريق في مركبة محملة بأجهزة كهربائية بعمان - فيديو

مع وجود أزمة في العالم.. مقترح لإنشاء صوامع للأرز في الأردن

لدغة من فرخ أفعى فلسطين تدخل طفلة للعناية الحثيثة في إربد

الأحد، 30-07-2023 09:52 ص

تنويه حكومي للمواطنين

shutterstock_1342192166-730x438


الوكيل الإخباري- نوهت امانة عمان الكبرى اليوم الأحد أنه تم تخفيض كافة بنود رسوم ترخيص الأبنية (غير المدفوعة ) بما فيها التجاوزات وبدل المواقف بنسبة 50% وتصل هذه النسبة إلى 75% للتجاوزات على الارتدادات والحجم للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21 وتصل إلى 82.5% على النسبة المئوية للأبنية القائمة قبل تاريخ 2005/3/21.

اضافة اعلان


وقالت أمانة عمان في منشور عبر "فيسبوك" إن تخفيض  رسوم ترخيص الأبنية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام المعدل أي اعتباراً من تاريخ 16/ 6 / 2022 ، وذلك وفقا للبند (ثانياً) من المادة رقم (6) من نظام رقم (38) لسنة 2022 ( المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان رقم 28 لسنة 2018).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023241040649693669

من 2.5 - 4 قروش.. عقل يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

خضار-1024x683-780x470

3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

72023299411828801286

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

6179c787818b51510047397

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار

8202121132122969089453

خبر سار للمواطنين حول أسعار المستلزمات المدرسية

ministrylogo-34

أمسية شعرية في الزرقاء ضمن فعاليات مهرجان جرش

أخبار متعلقة
1689515614468

أمانة عمّان تعقد دورة تدريبية لعدد من مهندسي بلدية إربد

1689082181510

3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

720239183445357014912

اعلان توظيف صادر عن أمانة عمان- رابط

462242

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

image

أمانة عمان تطلق الدورة الثالثة لجائزة حبيب الزيودي

1688546787840

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم