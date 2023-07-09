أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3375 طنا، منها 2327 طن خضار، و822 طن فواكه، و225 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 15 و 20 قرشا، والجزر 25 و40 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و35 قرشا، والليمون 40 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و65 قرشا.