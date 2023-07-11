اعلان توظيف صادر عن أمانة عمان- رابط

الوكيل الإخباري- اعلنت أمانة عمان الكبرى وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها للتعيين على عدد من الوظائف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.

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وقالت أمانة عمان في منشور عبر "فيسبوك" إنها بحاجة لتعيين مهندس مدني/ مرور/ ورسام آلي.

وأضافت ان على الراغبين الذين تنطبق عليهم شروط اشغال هذه الوظائف الدخول على الموقع الالكتروني لأمانة عمان بند الخدمات الالكترونية خدمة (تقديم طلب توظيـف) حتى يوم الاحد الموافق 16/7/2023 .



وتاليا الشروط العامة المطلوبة لإشغال الوظائف :



1. أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية



2. أن يكون من مواليد 1985 فما فوق.



3. اجادة اللغة الإنجليزية .



4. أن يكون مكان الإقامة حسب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في احدى المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى .



5. لن يتم النظر بأي طلب غير مستكمل الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط العامة للوظيفة.



الوثائق المطلوبة :



1. صورة عن الشهادات العلمية.



2. صورة عن كشف علامات الثانوية العامة .



3. صورة عن معادلة الشهادة العلمية لخريجي الجامعات غير الاردنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .



4. صورة عن شهادة عضوية نقابة المهندسين الأردنيين .



5. صورة مصدقة عن بطاقة الاحوال المدنية .



6. صورة عن دفتر خدمة العلم( مؤجل/أو معفي)للذكور



للتقديم من خلال الرابط : https://www.amman.jo/ar/eservices/IntroJobApp.aspx

