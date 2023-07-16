أمانة عمّان تعقد دورة تدريبية لعدد من مهندسي بلدية إربد

الوكيل الإخباري- عقدت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، في إطار التشاركية والتعاون مع بلديات المملكة دورة تدريبية لعدد من مهندسي بلدية إربد الكبرى، بحثت محور "تصريف مياه الأمطار".

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ووفقاً لمدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية في الأمانة المهندس فراس الحسامي، يأتي تنظيم الدورة تماشياً مع نهج الأمانة في نقل خبرات كوادرها إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية للاستفادة منها وتنمية وصقل مهارات موظفيها.



وتبحث الدورة التي تقام في مركز الحسين الثقافي، لأربعة أيام، للتعريف بأنظمة تصريف المياه السطحية مع التركيز على تصميم وتحليل وإدارة جريان مياه الأمطار في البيئات الحضرية والريفية، ومعرفة أفضل الممارسات التي ينطوي عليها تخطيط وتنفيذ أنظمة تصريف المياه .



وقال المهندس طارق النوايسة من دائرة الإنشاءات في أمانة عمان إن الدورة ستعمل على تمكين المشاركين من الوقوف على مبادئ ومفاهيم أنظمة تصريف المياه السطحية، وظروف الموقع وتحديد متطلبات تصريف مياه الأمطار.