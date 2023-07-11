الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

سلطة وادي الأردن تزيد كميات الري لمواجهة ارتفاع الحرارة

يوم وظيفي لتوفير 800 فرصة عمل في اربد

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام

تهنئة للصديق منذر حبيبة بمناسبة قدوم المولود الجديد (عمر)

3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

وزارة الزراعة تدعو التالية أسماؤهم لمقابلات توظيفية

الخلايلة: الحكومة لم ترسل قانون الجرائم الإلكترونية للنواب حتى الآن

توقيف شخصين لريهما أشجارا بمياه عادمة في مزرعة خاصة

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

الثلاثاء، 11-07-2023 04:52 م

3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

1689082181510


الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3063طنا، منها 2171 طن خضار، و710 أطنان فواكه، و180 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25، والبطاطا بين 20و 40، والبندورة بين 15و 20، والجزر بين 20و 35، والخيار بين 20و 35، والزهرة بين 20و 30، والليمون بين 40و 50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202310113222745127129

سلطة وادي الأردن تزيد كميات الري لمواجهة ارتفاع الحرارة

7202397145751693944

يوم وظيفي لتوفير 800 فرصة عمل في اربد

89175

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الصومالي

920224111426915046627

شركس: دور كبير للقطاع المالي في التكيف مع تأثيرات تغير المناخ

32862206_850632341790321_25527816728608768_n

مديرية بيئة إربد تنفذ حملة نظافة شاملة

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تدعو التالية أسماؤهم لمقابلات توظيفية

أخبار متعلقة
720239183445357014912

اعلان توظيف صادر عن أمانة عمان- رابط

462242

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

image

أمانة عمان تطلق الدورة الثالثة لجائزة حبيب الزيودي

1688546787840

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

أمانة عما جديد

أمانة عمان تعلن عن وظائف شاغرة

318619_51_1620723988

تحديد ساعات دوام باص عمان خلال عطلة العيد