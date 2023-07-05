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الأربعاء، 05-07-2023 12:15 م

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3085 طنا، منها 2235 طن خضار، و704 أطنان فواكه، و 145طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و 20 قرشا، البطاطا 15و 40 قرشا، البندورة 10 و 20 قرشا، الجزر 25 و 40 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 20 و 40 قرشا، الليمون 50 و65 قرشا والموز البلدي 50 و 65 قرشا.

 




 

 


 

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