تنويه صادر عن وزارة الاشغال العامة والاسكان بخصوص اعمال مشروع الصحراوي

الوكيل الاخباري -

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قامت وزارة الاشغال العامة والاسكان اليوم بفتح جسر الكرك بعد الأنتهاء من أعمال فواصل التمدد للجسر وذلك بخصوص الاعمال ضمن مشروع الصحراوي حيث تم فتح جسر الكرك لحركة السير بالاتجاه من الكرك عبر الجسر الى عمان كما تم فتح جسر الكرك لحركة السير بالاتجاه من الجنوب عبر الجسر الى الكرك وبهذا يكون كامل جسر الكرك متاح للحركة المرورية .وقالت الوزارة انها قامت بتنفيذ أعمال فصل جزئي للطريق في منطقة القطرانة عند جسر الوادي بالأتجاه من عمان الى الجنوب لتنفيذ أعمال فواصل التمدد للجسر.وأما بخصوص الجزء الثالث من مشروع الصحراوي/ مدخل مريغة واستكمالا لاعمال فواصل التمدد فقد قامت الوزارة بتحويل السير في منطقة مدخل مريغة عند منطقة جسر الوادي على المحطة 800+208 لأعمال فواصل التمدد باتجاه عمان شمالا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوريات الخارجية.