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تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

الأربعاء، 05-01-2022 05:53 م

تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأربعاء، عددا من قاعات الامتحان التكميلي لشهادة الثانوية العامة "التوجيهي" التابعة لمديرية تربية محافظة جرش.

وأكد العجارمة خلال جولته أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بجميع الملاحظات التي ترد إليها عن سير الامتحان سواء كانت من خلال غرفتي العمليات، أو الجولات الميدانية، أو عبر من وسائل الإعلام، معربا عن الشكر لجميع المؤسسات التي تساند الوزارة في عقد الامتحان والتي كان لها دور كبير في تطبيق إجراءاته وفق لما هو مخطط له.

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