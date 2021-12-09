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الخميس، 09-12-2021 08:58 م

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

وزارة التربية والتعليم



الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة،ان الوزارة عممت على المدارس التي تعمل بنظام التناوب، لتقسيم تقديم امتحانات الطلبة على فترتين، منعا للاختلاط.

وتابع في تصريحات صحفية مساء الخميس بأنه وفقا للقرار، يخصص للطالب الواحد داخل الغرفة الصفية مساحة متر مربع واحد، لافتا إلى أنه في حال ثبوت إصابة طالب أثناء فترة الامتحانات النهائية للفصل الأول، يتم تأجيل امتحاناته للفصل الثاني، ويقدمها وجاهيا.

وعن قرار حصول الطلبة المتقدمين للدورة التكميلية للتوجيهي على جرعتي لقاح كورونا، أكد المساعفة أنه قرار الحكومة وليس الوزارة، وأنها مطالبة بتنفيذه في المدارس.

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