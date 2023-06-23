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الجمعة، 23-06-2023 05:08 م

تنويه هام لطلبة التوجيهي واولياء الامور

التربية ٣


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية احمد المساعفة إن الوزراة أنهت استعداداتها بما يخص امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، لافتاً بأنه تم توفير الأجواء الملائمة للتقدم للامتحان وبما يلبي احتياجات الطلبة من مياه الشرب والتهوية والإضاءة المناسبتين والمقاعد وكافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان.

وأضاف في تصريحات صحفية بأن الوزارة ستخصص الأقلام لطلبة الثانوية العامة عن طريقها دون الحاجة لإحضار الأقلام من قبل الطالب.
 
ودعا المساعفة الطلبة التعرف على مركز الإمتحان والحضور قبل موعد الإمتحان بساعة تجنباً للإزدحامات المرورية أو أي ظروف محيطة قد يقع بها الطالب مع ضرورة الدخول لموقع الوزارة والتعرف على تعليمات الإمتحان.

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