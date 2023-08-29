تنويه هام من وحدة تنسيق القبول الموحد

الوكيل الاخباري- مع قرب إنتهاء الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، والتي ستنتهي في تمام الساعة (12) مساء يوم غد الأربعاء الموافق 30-8-2023، قامت وحدة تنسيق القبول الموحد بنشر روابط فيديوهات توضيحية لمساعدة أبنائها الطلبة على تقديم الطلبات بشكل صحيح وفيما يلي روابط لهذه الفيديوهات:

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1) فيديو توضيحي لتصفُّح الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس من خلال الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/Files/Videos/BrowseAdmhec.mp4

2) فيديو توضيحي لآلية تقديم طلب القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس من خلال الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/Files/Videos/BscApp.mp4

3) فيديو توضيحي لآلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال الرابط التالي:



https://www.admhec.gov.jo/Files/Videos/AkalApp.mp4

4) فيديو توضيحي لآلية تصفح الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي :

https://www.youtube.com/watch?v=B6nbM4f9lGs&t=1s



5) فيديو توضيحي لآلية تقديم طلب القبول الموحد للالتحاق بكليات المجتمع الرسمية وكليّتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية لمرحلة الدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/watch?v=BZEPDNsMBIs



6) فيديو توضيحي يساعد الطالب في إختيار التخصص من خلال الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/mjr2017/Youtube.aspx