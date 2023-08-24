اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - أعلنت عمادة شؤون الطلبة بجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، مواعيد استقبال طلبات التفوق الرياضي للطلبة الناجحين بالثانوية العامة للعام الجامعي (التوجيهي) لمرحلتي البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم) .



ويسمح بالتقدم للذكور والإناث المتفوقين بألعاب: كرة القدم، وكرة اليد، كرة السلة، الطائرة، ألعاب القوى، سباق الضاحية، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، ألعاب الدفاع عن النفس، الكراتيه، التايكواندو/ لمرحلة البكالوريوس)، وجميع الألعاب لمرحلة الدبلوم.



ودعت العمادة، الطلبــة الراغبين بالتقدم الى مراجعة عمــادة شؤون الطلبة/ دائرة النشاط الرياضي في مركز الجامعة/ السلط، لاستلام الطلبات الخاصة وتعبئتها حسب الأصول، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، وحتى مساء الأحد الموافق 3 أيلول المقبل .

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