الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كبير مرتقب على أسعار البنزين والديزل بالأردن.. بهذه النسب !

الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلي عجلون

بلدية إربد الكبرى توضح حول فروقات الرواتب

الامن العام : العثور على جثة داخل بناية سكنية ومباشرة التحقيقات

%90 نسبة حجوزات فنادق فئة 5 نجوم في العقبة مع نهاية الأسبوع

افتتاح مركز الزوار والمرافق بموقع المفاعل النووي الأردني

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

كلنا الأردن تطلق مشروع التمكين السياسي "أدوار تنتظرنا"

جامعتا الأميرة سمية وبوردو الأميركية تبحثان التعاون

الخميس، 24-08-2023 03:25 م

اعلان صادر عن جامعة البلقاء التطبيقية

820232384254343224769


الوكيل الاخباري - أعلنت عمادة شؤون الطلبة بجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، مواعيد استقبال طلبات التفوق الرياضي للطلبة الناجحين بالثانوية العامة للعام الجامعي (التوجيهي) لمرحلتي البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم) .

ويسمح بالتقدم للذكور والإناث المتفوقين بألعاب: كرة القدم، وكرة اليد، كرة السلة، الطائرة، ألعاب القوى، سباق الضاحية، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، ألعاب الدفاع عن النفس، الكراتيه، التايكواندو/ لمرحلة البكالوريوس)، وجميع الألعاب لمرحلة الدبلوم.

ودعت العمادة، الطلبــة الراغبين بالتقدم الى مراجعة عمــادة شؤون الطلبة/ دائرة النشاط الرياضي في مركز الجامعة/ السلط، لاستلام الطلبات الخاصة وتعبئتها حسب الأصول، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، وحتى مساء الأحد الموافق 3 أيلول المقبل .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
t

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلي عجلون

471317_1_1665325384

طوقان: الأردن حريص على الاستفادة من التكنولوجيا النووية المتقدمة

6202320184028336182814

بلدية إربد الكبرى توضح حول فروقات الرواتب

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

الامن العام : العثور على جثة داخل بناية سكنية ومباشرة التحقيقات

102022271935261129617

%90 نسبة حجوزات فنادق فئة 5 نجوم في العقبة مع نهاية الأسبوع

6

افتتاح مركز الزوار والمرافق بموقع المفاعل النووي الأردني

أخبار متعلقة
خخ

بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات - رابط

9999

أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية تفتح باب القبولات - تفاصيل

تت

هام للناجحين .. آلية تقديم طلب القبول الموحد في الجامعات اعتبارا من غداً

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

القبول الموحد تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

ف

بيان صادر عن جامعة اليرموك

البلقاء

البلقاء التطبيقية تدعو الناجحين في "التوجيهي" للإقبال على التخصصات التقنية