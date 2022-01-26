الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 11:43 ص

تهافت على اسواق الاستهلاكية المدنية بسبب المنخفض

759847bf-whatsapp-image-2022-01-26-at-11.07.56-am


الوكيل الاخباري - تشهد أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية منذ ساعات الصباح الباكر اقبلا كبيرا على شراء السلع الغذائية والأساسية، بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي قطبي عميق اعتبارا من عصر اليوم.اضافة اعلان


وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة محمد القيسي، إن الاسواق بدأت تشهد تهافتا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والأساسية مشيرا إلى أن الطلب يتركز في سلع واسعة منها الحبوب والبقوليات والأرز والسكر والمعلبات والحليب ومواد التنظيف.

واكد القيسي توفر جميع السلع الغذائية والاساسية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين حيث يتم تزويد فروع المؤسسة من مختلف السلع بشكل مستمر.

واوضح القيسي ان العروض المخفضة التي أعلنت عنها المؤسسة بداية الأسبوع الحالي وتستمر حتى يوم غد (الخميس) وشملت 250 سلعة غذائية و اساسية ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على أسواق المؤسسة. 

ولفت الى قيام الؤسسة بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين تأمين مختلف احتياجاتهم من مختلف السلع. الغد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

Screenshot_13

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

heac

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

3e84c3a8-14a0-4a48-8546-dc41a8472f37

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

image (2)

الشمالي يتفقد عددا من الأسواق ويؤكد وفرة السلع

image

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

أخبار متعلقة
yfdjhDo2jt9DgPZdHmU3Xl2tCQ5wHgpdmDJ7nQIk

مجموعة المطار لـ"الوكيل الإخباري": لا تغيير على مواعيد الرحلات

120221614926529701514

الحكومة: نراقب الحالة الجوية قبل اتخاذ قرارا حول دوام الخميس

61e311574c59b74b6213393a

الإدارة المحلية: غرف طوارئ لمتابعة المنخفض

12020895258865589234

مركز الأزمات يحذّر من خطورة الطقس الأربعاء - تفاصيل

IMG_3823

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

1220212101048940008766

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. أمطار غزيرة وتشكل للسيول - تفاصيل هامة