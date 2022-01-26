تهافت على اسواق الاستهلاكية المدنية بسبب المنخفض

الوكيل الاخباري -

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تشهد أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية منذ ساعات الصباح الباكر اقبلا كبيرا على شراء السلع الغذائية والأساسية، بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي قطبي عميق اعتبارا من عصر اليوم.وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة محمد القيسي، إن الاسواق بدأت تشهد تهافتا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والأساسية مشيرا إلى أن الطلب يتركز في سلع واسعة منها الحبوب والبقوليات والأرز والسكر والمعلبات والحليب ومواد التنظيف.واكد القيسي توفر جميع السلع الغذائية والاساسية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين حيث يتم تزويد فروع المؤسسة من مختلف السلع بشكل مستمر.واوضح القيسي ان العروض المخفضة التي أعلنت عنها المؤسسة بداية الأسبوع الحالي وتستمر حتى يوم غد (الخميس) وشملت 250 سلعة غذائية و اساسية ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على أسواق المؤسسة.ولفت الى قيام الؤسسة بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين تأمين مختلف احتياجاتهم من مختلف السلع. الغد