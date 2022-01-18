الإدارة المحلية: غرف طوارئ لمتابعة المنخفض

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ القصوى بدءً من صباح الأربعاء في غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة و(100) غرفة طوارئ في البلديات و(17) غرفة طوارئ في مجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة، نظرًا لتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي حسبما ذكرت دائرة الأرصاد الجوية.

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وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة أوضاع المناطق الخطيرة والساخنة فيها، والتأكد من نظافة مجاري السيول والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد وثبيت اليافطات واللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة القابلة للتطاير، والتأكد من تقليم أغصان الأشجار القريبة من خطوط شبكات الكهرباء، إلى جانب التفقد والتأكد من تجهيز المعدات والآليات والمركبات التي سيتم تشغيلها أثناء الحالات الطارئة، مع ضرورة توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.



كما أكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة أوضاع المناطق فيها أولاً بأول وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.



وبحسب النشرة الجوية الرسمية التي أصدرتها الأرصاد الجوية فإن المملكة تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي، بحيث تكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل أن يكون هطول المطر و لفترات محدودة غزير أحياناً مع تساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

كما تهطل زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 م عن سطح البحر، ويتوقع أن تتراكم الثلوج بشكل محدود ومتفاوت حسب ارتفاع المنطقة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.



ومن هذه المناطق طلبت وزارة الإدارة المحلية من الإخوة المواطنين توخي الحيطة والحذر، وقيادة المركبات بتأنٍ وانتباهٍ لتفادي خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار وتساقط زخات من الثلوج، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.



كما حذرت الوزارة المواطنين من مخاطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، بحسب نشرة دائرة الأرصاد الجوية.



ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة والإبلاغ عن أي حالة طارئة على هواتف: 4631987-06 مباشر، 4622372-06 مباشر، المقسم: 4641393-06، فرعي (421)، فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة: 4650239-06، 4652269-06.