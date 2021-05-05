الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
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تواصل حملة تطعيم نزلاء مراكز الإصلاح ضد فيروس كورونا

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الأربعاء، 05-05-2021 11:46 م

تواصل حملة تطعيم نزلاء مراكز الإصلاح ضد فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري  - واصلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل حملتها لتطعيم نزلائها ضد فيروس كورونا حيث حصل ألفي نزيل لغاية الآن على اللقاح بعد أن تم تسجيلهم على المنصة الوطنية الخاصة بالمطاعيم (vaccine.jo) بالتعاون مع وزارة الصحة و المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات .
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وجاء في بيان صدر الاربعاء ان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ستستمر في متابعة اعطاء النزلاء للمطعوم خلال الفترة القادمة الى غاية شمول كافة نزلاء مراكز الاصلاح بالحصول على المطعوم، وذلك حسب الاولويات المتبعة من قبل الجهات المعنية، إلى حين الانتهاء من حصول كافة النزلاء على المطعوم.

 




 

 


 

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