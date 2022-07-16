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تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

السبت، 16-07-2022 05:22 م

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - واصل مهرجان "صيف الأردن"، مساء أمس الجمعة، فعالياته في ساحة مجمع "صويميع" الرياضي في الطفيلة، بمشاركة واسعة من الشباب والأطفال وأسرهم.

واشتمل برنامج الفعاليات، على فقرات فنية وترفيهية ومسرحية للأطفال ورسم على الوجوه وتشكيل البالونات، بالإضافة إلى مشاركة فرقة معان للفنون الفلكورية، فيما قدم الفنان خالد بركات عددا من الأغاني الشعبية والوطنية بمرافقة فرقته الموسيقية في حفل غنائي نال إعجاب الحضور.

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