الوكيل الاخباري - أشار المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني نضال العزام، الأحد، إلى وجود "توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض"، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة.



وأضاف في تصريح على قناة "المملكة"، أن "تثبيت أعباء خدمة الديون هو توجه ثابت لأي رفع مستقبلي في أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن "البنوك الأردنية على علاقة تشاركية مع البنك المركزي وهي علاقة ثابتة وكان لها دور مهم جدا في ترجمة الكثير من توجهات البنك المركزي خلال جائحة كورونا، والبنوك الأردنية نفذت الإجراءات بكفاءة ومسؤولية كبيرة".



وأشار العزام إلى أن "البنك المركزي رأى أن ثمة حاجة لإتخاذ قرار بتغيير سعر الفائدة وأن ما سرى على رفع سعر الفائدة بالتجربة الحالية سيتم عكسه تماما على رفعات أسعار الفائدة المقبلة، مع ترك الحرية للبنوك باختيار طريقة التنفيذ".



ويهدف إجراء البنك المركزي في تثبيت أقساط قروض الأفراد إلى تخفيف الأعباء على الأفراد المقترضين عملاء التجزئة، أو ما يسمى بالمقترضين الأفراد، وللتخفيف من الأعباء عليهم، حيث طلب البنك المركزي من البنوك تثبيت أقساط قروض الأفراد، وتُرك الخيار للمقترضين الأفراد في حال عدم رغبة المقترض بتثبيت القسط، فإنه يستطيع إعلام البنك بعدم رغبته بالتثبيت.

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