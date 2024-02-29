الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 29-02-2024 04:50 م

توجيهات عاجلة من الملك بشأن شمال قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن الأردن مستمر بإرسال المساعدات للأهل في غزة بكل الطرق الممكنة، برا وجوا، وستكون الأولوية لمناطق الشمال في القطاع، مؤكدا "أننا لن نلتفت إلى المشككين".

جاء ذلك خلال لقاء جلالته وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس، إذ تطرق في حديثه إلى الأوضاع الخطيرة في غزة، مؤكدا أن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع.

وأشار جلالة الملك إلى عمليات الإنزال الجوية التي ينفذها الأردن، مبينا أن المملكة طلبت من دول شقيقة وصديقة مشاركتها في هذه العمليات، للوقوف إلى جانب الأهل في غزة والتخفيف عنهم.

وأعرب جلالته عن تقديره لشكر الأشقاء في غزة للأردن، على الرغم من أن المساعدات التي تصلهم حاليا محدودة بسبب ما يتعرض له القطاع، مؤكدا أن الأهم في هذا الجهد أن يلمس الأهل في غزة أن الأردن معهم ولن يدخر جهدا لمساعدتهم.

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