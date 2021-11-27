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السبت، 27-11-2021 08:23 م

توجيهات ملكية : رفع علاوة العاملين بالمسجد الأقصى إلى 400%

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، السبت، أنه سيتم رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى من 300% إلى 400% بدءا من العام المقبل، وذلك بتوجيهات ملكية.

وأوضح الخلايلة في تصريحات لقناة المملكة أنه “سيتم فرش المسجد الأقصى بأفخم أنواع السجاد المقاوم للحريق على نفقة جلالة الملك الخاصة”.

وأشار إلى أن “جلالة الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية في المحافل الدولية ويشكل أهمية قصوى بالنسبة له”.

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