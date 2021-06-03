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الخميس، 03-06-2021 11:41 ص

توجيهات ملكية عاجلة بنقل فتاتين من غزة للعلاج في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر فلسطينية، الخميس، إن توجيهات ملكية قد صدرت بتحويل فتاتين للعلاج في الأردن " إسراء ناصر وفرح فؤاد "، بعد إصابتهما خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

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وفي 22 أيار/مايو، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى الخدمات الطبية الملكية، بإخلاء طفلتين (فرح وسارة) من قطاع غزة لمدينة الحسين الطبية للعلاج، بعد مناشدتها لجلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقالت المصادر إن إدارة المستشفى الأردني الميداني في غزة أبلغت المصادر بالموافقة على تحويل الطفلتين للعلاج في المملكة.

 


 




 

 


 

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