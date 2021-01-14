توجيهات من الحنيطي بشأن المتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات وجميع التسهيلات للمتقاعدين العسكريين والعاملين من خلال تذليل الصعوبات أمامهم وتوفير الوقت والجهد لهم، وتسهيل مهمة إجراء براءة الذمة للأفراد والضباط المحالين للتقاعد والذين تم إنهاء خدماتهم.



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الخميس، مكتب براءة الذمة للمتقاعدين العسكريين، في مديرية شؤون الأفراد بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز قدمه مدير شؤون الأفراد عن المهام والواجبات والخطط المستقبلية التي تقوم بها المديرية في سبيل النهوض بكافة الجوانب الإدارية والمهنية المتعلقة بالأفراد في القوات المسلحة وبما ينعكس إيجاباً على أدائهم.



وبين مدير شؤون الأفراد آلية عمل مكتب براءة الذمة للمتقاعدين العسكريين، بدءاً من وصول المراجعين واستقبالهم والإجراءات المتخذة لهم، وجميع المراحل التي يمر فيها متلقو الخدمة سواء للضباط أو الأفراد وتسليم الأوراق والوثائق المطلوبة من المراجع ومتابعتها وصولاً لاستلامه المعاملة، التي توفر وقتاً وجهداً على المراجعين.



وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اعتزازه بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مؤكداً أنهم السند الحقيقي للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته، مشيداً بدورهم الفاعل في تحقيق الأمن الوطني الشامل في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية المحيطة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن.



ويضم مكتب براءة الذمة بحسب مدير شؤون الأفراد جميع المندوب من مختلف الجهات والمديريات المعنية سواء داخل القوات المسلحة أو خارجها، التي كانت تتطلب سابقاً من المتقاعد مراجعتها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر للعاملين من ضباط وأفراد في القوات المسلحة.



