توجيهات من اللواء الحنيطي لقادة الجيش

الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، في الكلية العسكرية الملكية، اليوم الأربعاء، القادة بصنوفهم المختلفة من مستوى قائد كتيبة فأعلى.

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ونقل اللواء الحنيطي تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى بهم وبوحداتهم ومرؤوسيهم، مشيراً إلى أن الجيش موضع الثقة والفخار، صاحب المكانة والهيبة والأمل للوطن والأمة، قدم عبر تاريخه ومسيرته أبهى صور الجندية والإنسانية، والقوة والمنعة في التعامل مع جميع المتغيرات والتحديات والتهديدات.



وأكد الحنيطي جملة من الأمور التي تهم القوات المسلحة في مجال العمليات والتدريب والتأهيل والتسليح، وأهمية الاستمرار بخطة الهيكلة والتطوير الساعية لإبقاء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قادرة على أداء الواجبات الموكلة لها باحترافية ومهارة عالية لمواكبة المتغيرات الأقليمية والدولية ومتطلبات العصر.



ووجه القادة في الميدان للاهتمام بالجاهزية القتالية وتفعيل دور ضباط الصف ووكلاء القوة في مواقعهم المختلفة بصفتهم العمود الفقري لوحداتهم وتشكيلاتهم، والوقوف على جميع متطلباتهم العسكرية والمعنوية، مؤكداً أن القيادة العامة تتابع بشكل حثيث مع القادة في الميدان جميع هذه الإجراءات، وتقوم بدعم الوحدات الأمامية باحتياجاتها العملياتية والتدريبية واللوجستية كافة، شاكراً لهذه الوحدات الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل حماية حدود الوطن وأمنه واستقراره.

كما ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة للاهتمام بالمتقاعدين العسكريين على اختلاف رتبهم، وتقديم الرعاية لهم، مبيناً أنهم السند والرديف الأساس للقوات المسلحة.



وبين اللواء الركن الحنيطي، أن القوات المسلحة بمشاركة الأجهزة الأمنية، تقوم بدور كبير خلال جائحة كورونا من خلال مساندة مؤسسات الدولة المختلفة في مواجهة هذه الأزمة من خلال نقاط الغلق، علاوة على إنشاء عدة مستشفيات ميدانية في أقاليم المملكة كافة بتوجيهات ملكية مباشرة، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العسكرية الرئيسية، ولدعم القطاع الصحي لمواجهة الأزمة.



المصدر : بترا

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