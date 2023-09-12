توجيهات من جلالة الملك الى الحكومة

الوكيل الاخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن فخره واعتزازه بالأهل والعشيرة من أبناء محافظة مأدبا، وذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، شيوخا ووجهاء وممثلين عن أبناء وبنات المحافظة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



ولفت جلالته إلى أن لمأدبا مقومات كبيرة سياحيا وزراعيا، داعيا إلى وضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مأدبا بالتنسيق مع المواطنين بما يعود بالنفع عليهم ويخفف من حدة الفقر والبطالة.



وأشار جلالة الملك إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي بمأدبا وفي لواء ذيبان، خاصة في مجال زراعة القمح والحبوب، بما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن.



ونوه جلالته إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للسياح بما يرفع من مدة إقامتهم، خاصة مع زيادة أعداد السياح القادمين إلى مأدبا والتي تضاعفت عن العام الماضي.



وتناول المتحدثون توجيهات جلالة الملك بالمضي قدما في نهج التحديث وحرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواقف جلالته في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، كما عرضوا جملة من مطالب المحافظة.

اضافة اعلان