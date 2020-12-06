الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

توجيهات من رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية

الكشف عن سبب وضع جبيرة على يد وزير الصحة

قرار من مجلس الوزراء حول معادلة شهادات التوجيهي

وفاتان و205 إصابات بكورونا في الكويت

294 وفاة و11561 إصابة بكورونا في إيران

قروض للأدلاء السياحيين من البنك المركزي

%15.7 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

قرارات من مجلس الوزراء حول القطاع الثقافي

ايعاز عاجل من وزير الداخلية

قرار حكومي حول القروض الجماعيّة والفرديّة

الأحد، 06-12-2020 06:56 م

توجيهات من رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية

1220206121641878399959


الوكيل الاخباري -اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على أهمية ولوج المئوية الثانية للدولة الاردنية اعتمادا على المبادئ الراسخة التي تأسست عليها الدولة وفي اطار الرؤية الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعظيم المنجزات الوطنية والسعي نحو الاعتماد على الذات في مختلف المجالات ترسيخا لمفهوم استقلالنا الوطني بجميع ابعاده.
اضافة اعلان

ولفت رئيس الوزراء خلال ترؤسه في رئاسة الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الاردنية إلى اهمية تكريس احتفالية مئوية تأسيس الدولة الاردنية بما يليق بما حققته وتحققه الدولة الاردنية من انجازات ومكتسبات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي توارث منظومة اخلاقية وقيمية ومبادئ سامية ارتكزت الى الثورة العربية الكبرى ورسالتها.

واكد رئيس الوزراء ان من حق الاردن ان يفخر بإنجازاته التي تحققت خلال مئة عام من عمر الدولة وان نمضي قدما بقيادة جلالة الملك بما هو متوارث عنا من قدرة على تحقيق الانجازات ومواجهة التحديات في ظل القيادة الحكيمة والانسان الاردني وبما يكرس هذه المناسبة لولوج المئوية الثانية بحالة من الاعتزاز الوطني وتطلع الاجيال الجديدة الى المستقبل بثقة وفخر واعتزاز.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات الى تكريس معاني وقيم هذه المناسبة الوطنية العزيزة بالعمل والانجاز ومواجهة التحديات الماثلة وتجاوزها بالثقة على قدرة الدولة الاردنية ومنعتها التي اثبتت ذلك خلال مئة عام من عمرها ومسيرتها.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير الثقافة/نائب رئيس اللجنة الدكتور باسم الطويسي حول الخطة الوطنية للاحتفال بالمئوية، مشيرا إلى أنه تم انجاز الخطة بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وانها تتضمن فعاليات بهذه المناسبة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة بما يبرز مسيرة الدولة الاردنية وانجازاتها ويكرس حالة الاعتزاز الوطني.

كما عرض اعضاء اللجنة من الوزراء والمسؤولين خطط وزاراتهم ومؤسساتهم للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

وسيتم إطلاق مسارات متعددة لتوثيق مسيرة الدولة الأردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجسيد المحطات البارزة والرموز الوطنية في أعمال ثقافية وفنية كبيرة قابلة للاستمرارية والبقاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5fccff82af93c

الكشف عن سبب وضع جبيرة على يد وزير الصحة

الرئاسة-715x400

قرار من مجلس الوزراء حول معادلة شهادات التوجيهي

b3ac5b408f63f3bab213df1319ac8ef0

قروض للأدلاء السياحيين من البنك المركزي

1220205173118356389139

%15.7 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

image

قرارات من مجلس الوزراء حول القطاع الثقافي

122020213147709245328

ايعاز عاجل من وزير الداخلية

أخبار متعلقة
1220202193735622514440

مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات الهامة

11202014185850378240785

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22

11202012191220760982097

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 21

112020414326943149200

رئيس الوزراء : استقالة وزير الداخلية

112020720239828529928

موعد حظر التجول الشامل اليوم

1120205212511711868098

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة