توجيهات من رئيس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات الحكومية

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على أهمية ولوج المئوية الثانية للدولة الاردنية اعتمادا على المبادئ الراسخة التي تأسست عليها الدولة وفي اطار الرؤية الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعظيم المنجزات الوطنية والسعي نحو الاعتماد على الذات في مختلف المجالات ترسيخا لمفهوم استقلالنا الوطني بجميع ابعاده.ولفت رئيس الوزراء خلال ترؤسه في رئاسة الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الاردنية إلى اهمية تكريس احتفالية مئوية تأسيس الدولة الاردنية بما يليق بما حققته وتحققه الدولة الاردنية من انجازات ومكتسبات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي توارث منظومة اخلاقية وقيمية ومبادئ سامية ارتكزت الى الثورة العربية الكبرى ورسالتها.واكد رئيس الوزراء ان من حق الاردن ان يفخر بإنجازاته التي تحققت خلال مئة عام من عمر الدولة وان نمضي قدما بقيادة جلالة الملك بما هو متوارث عنا من قدرة على تحقيق الانجازات ومواجهة التحديات في ظل القيادة الحكيمة والانسان الاردني وبما يكرس هذه المناسبة لولوج المئوية الثانية بحالة من الاعتزاز الوطني وتطلع الاجيال الجديدة الى المستقبل بثقة وفخر واعتزاز.ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات الى تكريس معاني وقيم هذه المناسبة الوطنية العزيزة بالعمل والانجاز ومواجهة التحديات الماثلة وتجاوزها بالثقة على قدرة الدولة الاردنية ومنعتها التي اثبتت ذلك خلال مئة عام من عمرها ومسيرتها.واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير الثقافة/نائب رئيس اللجنة الدكتور باسم الطويسي حول الخطة الوطنية للاحتفال بالمئوية، مشيرا إلى أنه تم انجاز الخطة بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وانها تتضمن فعاليات بهذه المناسبة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة بما يبرز مسيرة الدولة الاردنية وانجازاتها ويكرس حالة الاعتزاز الوطني.كما عرض اعضاء اللجنة من الوزراء والمسؤولين خطط وزاراتهم ومؤسساتهم للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .وسيتم إطلاق مسارات متعددة لتوثيق مسيرة الدولة الأردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجسيد المحطات البارزة والرموز الوطنية في أعمال ثقافية وفنية كبيرة قابلة للاستمرارية والبقاء.