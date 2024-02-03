توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الدكتور المعايطة

الوكيل الاخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت في قصر الثقافة الملكي، فعاليات الندوة التي نظّمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، تحت عنوان "آفة المخدرات وسبل الوقاية منها" .



وتأتي هذه الندوة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات، وشرورها القاتلة، ومساندة الأجهزة الأمنيّة والقوّات المسلّحة الأردنية في محاربتها، من خلال نشر التوعية بمخاطرها على الأسرة والمجتمع .



وأكّد اللواء المعايطة خلال الندوة، أن مديرية الأمن العام، ضاعفت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها العملياتية والتوعوية الشاملة، لمنع دخول المخدرات بأنواعها المختلفة الحدود الأردنية، وفق أطر أمنية عمادها التكاملية والتنسيق عالي المستوى مع الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة الأخرى.



مبيِّناً، حرص المديرية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتمثلة في إبقاء الأردن بعيداً عن أضرار المخدرات، وذلك ضمن سبل تعاونية مع مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية المختلفة، وبما يسهم بتعزيز الوعي المجتمعي الرافض بشدة لهذه الآفة، حفاظاً على سلامة أبناء المجتمع كافّة .



وأشار مدير الأمن العام، إلى سعي المديرية الدائم لتعزيز قدرات إدارة مكافحة المخدرات البشرية والفنية، وبما يمكّنها من المضي قدماً في تنفيذ أدوارها الأمنيّة المرتكزة على فلسفة وقائية وعملياتية وعلاجية وتوعوية.

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