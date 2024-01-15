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الإثنين، 15-01-2024 11:41 ص

نشامى فريق الأمن للجودو يغادرون للمشاركة في بطولة الشرطة العربية

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الوكيل الإخباري - غادر نشامى فريق الأمن العام للجودو إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في بطولة الشرطة العربية . 

ويسعى نشامى فريق الأمن العام الى تمثيل مديرية الأمن العام افضل تمثيل، نظرا لخبرتهم المميزة في البطولات والمحافل المحلية والدولية .

ويترأس وفد مديرية الأمن العام الرائد إسماعيل الشطناوي، ويضم في عضويته الرائد عبدالرحيم العبادي والنقيب إبراهيم محمد والملازم اول زكريا الهياجنة مدرب الفريق واللاعبون : 

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١- اللاعب هيثم المزايدة . 
٢- اللاعب معاذ عيال سلمان . 
٣- اللاعب بدر المزايدة . 
٤- اللاعب ناجي الرفوع . 
٥- اللاعب حسين عيال سلمان .



 




 

 


 

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