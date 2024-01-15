نشامى فريق الأمن للجودو يغادرون للمشاركة في بطولة الشرطة العربية

الوكيل الإخباري - غادر نشامى فريق الأمن العام للجودو إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في بطولة الشرطة العربية .



ويسعى نشامى فريق الأمن العام الى تمثيل مديرية الأمن العام افضل تمثيل، نظرا لخبرتهم المميزة في البطولات والمحافل المحلية والدولية .



ويترأس وفد مديرية الأمن العام الرائد إسماعيل الشطناوي، ويضم في عضويته الرائد عبدالرحيم العبادي والنقيب إبراهيم محمد والملازم اول زكريا الهياجنة مدرب الفريق واللاعبون :

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١- اللاعب هيثم المزايدة .

٢- اللاعب معاذ عيال سلمان .

٣- اللاعب بدر المزايدة .

٤- اللاعب ناجي الرفوع .

٥- اللاعب حسين عيال سلمان .





