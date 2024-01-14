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الأحد، 14-01-2024 05:55 م

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الدكتور المعايطة

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الوكيل الاخباري - زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم إدارة التنفيذ القضائي واطّلع على سير العمل وأبرز التحديثات والإحصاءات والواجبات التي تنفِّذها الإدارة.

ونقل مدير الأمن العام تحيات جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبد الله الثاني المعظّم للعاملين في الإدارة واعتزازه وفخر جلالته بما يُبذل من جهود دؤوبة على مدار الساعة .

وأكّد مدير الأمن العام على الدور المهم التي تقوم به إدارة التنفيذ القضائي بصفتها الذراع التنفيذي للسلطة القضائية لمساندتها في فصل الخصومات وسير وانتظام العمل القضائي، وبصفتها حلقة الوصل بين المديرية والجهاز القضائي بشقيه النظامي والشّرعي.
 
وأشاد اللواء المعايطة، بالجهود التي تقوم بها الإدارة على مدار الساعة لمساعدة الجهات القضائية وتقديم الخدمة للمواطنين، إضافة إلى جهودهم وسعيهم إلى استخدام التقنيات الحديثة كافّة، لإيصال رسائلهم للمواطنين ممن يصدر بحقه أمر قضائي وبشتى الوسائل المتاحة .

وشدد مدير الأمن العام على أننا لن ندّخر جهداً بدعم الإدارة بكل ما تحتاجه في سبيل المضي قدما في تقديم خدماتها وتطويرها وفق رؤية واضحة محددة عنوانها إنفاذ أحكام القانون على الجميع دون تحيّز أو تمييز ومساندة الجهات القضائية في تنفيذ القانون وسيادته على الجميع وإعطاء الحقوق لأصحابها .

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