توجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة

الوكيل الإخباري

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- تفقّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم في موقع مهرجان جرش، سير الإجراءات الشرطية والاستعدادات الأمنية والمرورية المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام خلال أيام مهرجان جرش للثقافة والفنون.وأكّد مدير الأمن العام ضرورة إنفاذ الخطة الأمنية والمرورية بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش والأجهزة الامنية والحكام الإداريين ووفق أعلى درجات التنسيق والجاهزية، وبما يضمن سلاسة إجراءات الدخول والخروج لمرتادي المهرجان وبأجواء ملائمة تتيح للجميع الاستمتاع بفقراته وفعالياته كافة.ووجّه اللواء الدكتور المعايطة، المشاركين بالواجب من تشكيلات ومكونات مديرية الأمن العام كافة، بإظهار الحرفية والحس الأمني ، والقيام بواجبهم على أكمل وجه منذ بداية الفعاليات وحتى انتهائها؛ ليشعر المواطن والمقيم والسائح على حد سواء بالأمن والطمأنينة ، وعكس الصورة الحضارية والمشرقة للأردن.واستمع مدير الأمن العام الى إيجاز قدمه قائد أمن إقليم الشمال، أوجز فيه جملة الإجراءات والخطط الشرطية والأمنية التي وضعت لتأمين سير المهرجان، كما وبيَّن الإمكانيات والتقنيات التي سخرتها الإدارات الشرطية والدفاع المدني وقوات الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى؛ لخدمة مرتادي المهرجان .