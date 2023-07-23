الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

إدارة السير: تم الحجز على هؤلاء وتحذر من تكرار تصرفاتهم

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة

اللجنة الأردنية السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تعقد اجتماعها الأول

تفعيل الهوية الرقمية بمكاتب بريدية في عدد من المحافظات

تعرّف على أسعار الزي المدرسي والحقائب في الأسواق

49434 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة للخدمات الحكومية الشهر الماضي

الأمن يبرر شمول جرائم جديدة بالعقوبات في معدل الجرائم الإلكترونية

لجنة نيابية تبحث موضوع البضائع المحجوزة لدى الجمارك

الخصاونة: الجدران لن توقف هجرة اللاجئين إلى أوروبا

الأحد، 23-07-2023 08:29 م

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة

WhatsApp Image 2023-07-23 at 8.28.50 PM


الوكيل الإخباري - تفقّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم في موقع مهرجان جرش، سير الإجراءات الشرطية والاستعدادات الأمنية والمرورية المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام خلال أيام مهرجان جرش للثقافة والفنون.اضافة اعلان


وأكّد مدير الأمن العام ضرورة إنفاذ الخطة الأمنية والمرورية بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش والأجهزة الامنية والحكام الإداريين ووفق أعلى درجات التنسيق والجاهزية، وبما يضمن سلاسة إجراءات الدخول والخروج لمرتادي المهرجان وبأجواء ملائمة تتيح للجميع الاستمتاع بفقراته وفعالياته كافة.

ووجّه اللواء الدكتور المعايطة، المشاركين بالواجب من تشكيلات ومكونات مديرية الأمن العام كافة، بإظهار الحرفية والحس الأمني ، والقيام بواجبهم على أكمل وجه منذ بداية الفعاليات وحتى انتهائها؛ ليشعر المواطن والمقيم والسائح على حد سواء بالأمن والطمأنينة ، وعكس الصورة الحضارية والمشرقة للأردن.

واستمع مدير الأمن العام الى إيجاز قدمه قائد أمن إقليم الشمال، أوجز فيه جملة الإجراءات والخطط الشرطية والأمنية التي وضعت لتأمين سير المهرجان، كما وبيَّن الإمكانيات والتقنيات التي سخرتها الإدارات الشرطية والدفاع المدني وقوات الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى؛ لخدمة مرتادي المهرجان .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
nCNTnOeEXzqjjMH541rYdqSnzPWAwd9Uv61yQz0J

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

1690132445159

"إدارة قدرة 2" تتفقد مشاريع في مناطق بلدية السرحان

1-116

ورشة عن إدارة الذات والتأقلم النفسي في الرصيفة

1120202101132552417448

إدارة السير: تم الحجز على هؤلاء وتحذر من تكرار تصرفاتهم

1690124859419

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت والمركز الوطني للبحوث الزراعية

382916_24_1690126689

اللجنة الأردنية السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تعقد اجتماعها الأول

أخبار متعلقة
64b7d2422c2b2

القبض على مشتبه بتسببه في إشعال حريق بالغابات بين جرش وعجلون

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

64b15125a5719

محافظ جرش: 30 آلية دفاع مدني تشارك في إخماد حرائق الغابات

HqEGeNlse7DR9WiVbdDiucC2w3aBbgHOxE6aFEyR

تجدد الحرائق في غابات جرش

637622cbb9739

بلدية جرش تحقق أرقاما قياسية في التحول الإلكتروني

1020221982451926726633

وفاة و8 إصابات بحادثي سير في جرش