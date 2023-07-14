محافظ جرش: 30 آلية دفاع مدني تشارك في إخماد حرائق الغابات

الوكيل الإخباري - قال محافظ جرش فراس الفاعور، اليوم الجمعة، إن كوادر الدفاع المدني تشارك منذ ظهر أمس الخميس في جهود إخماد الحرائق عبر حوالي 150 قوة بشرية بـ30 آلية من مديريات الدفاع المدني.

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وقال "إن المنطقة "وعرة جدا جدا، ولا نستطيع إطفاء النيران إلا عن طريق الجو بالطائرات لأن كوادر الدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليها".



وساندت ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي، اليوم الجمعة، جهود مديرية الأمن العام في إخماد حرائق أعشاب جافة وأشجار حرجية بمنطقة الصفصافة في محافظة عجلون.



وتأتي مشاركة طائرات سلاح الجو الملكي وهي طائرتان من نوع "SUPER BIOMA" بالإضافة إلى طائرة من نوع "MI"، نظرا لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني المجنزرة والمدولبة إلى موقع الحريق.



وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المروحية MI-26 T2 تستطيع رفع حمولة كبيرة جدا، وهي قادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية للتعامل مع مثل هذه المواقف والحالات التي تستدعي الاستعانة بها.



وتحدث الفاعور، عن وجود انتشار في المنطقة وطوق أمني في ساكب لإخلاء جميع المتنزهين الموجودين وأصحاب المزارع الخاصة، وقال: لم نبلغ بوجود أي حريق في مزرعة خاصة والأمور ستتضح.



وأشار لعدم وجود أي معلومات أولية عن نتائج التحقيق بأسباب هذا الحريق، وبعد ذلك سيجرى مسح كامل وتحقيقات كاملة لمعرفة الأسباب.

المملكة