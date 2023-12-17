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الأحد، 17-12-2023 05:38 م

توجيهات من وزير التربية حول دوام المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - لفت وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إلى جملة ملاحظات العامة أبرزها أهمية انتظام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيًا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي.

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وأكد أهمية تطبيق الأنظمة في ما يخص تعليمات الدوام المدرسي؛ لتقليص نسبة غياب الطلبة غير المُبرّر، بتفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها.

وأشار إلى مبادرة (لمدرستي أنتمي)، التي اطلقتها الوزارة بمدارسها بالتشارك مع وزارة البيئة، داعيا إلى إيلائها كل الاهتمام والمتابعة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحسين البيئة التعلمية، والتعامل مع تحديات تواجهها المدارس، بهدف تحسينها والإرتقاء بها.


ودعا الدكتور محافظة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، والأثر الجيد الذي تحقق من خلالها.

وأكد أن الوزارة تولي برنامج التعليم المهني الجديد (BTEC) الأهمية القصوى باعتباره مشروعًا وطنيًا يستدعي من الجميع العمل بجدية والتزام وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى أهمية دور الميدان التربوي بكافة كوادره في المتابعة الحثيثة لهذا المسار وانتظام الطلبة فيه لإنجاحه، خاصة أن مخرجاته تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية من الكوادر المؤهلة والمدربة.

وسيتقدم للامتحان 81614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.


وسيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 9 قاعات، فيما سيتقدم للامتحان 275 مشتركا ومشتركة من الطلبة من ذوي الإعاقة في هذه الدورة، منهم 78 من الطلبة الصم،، و36 من الكفيفين، و73 من ذوي الإعاقة الحركية، و33 من طلبة الشلل الدماغي، و55 من الطلبة ضعاف البصر.

 

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