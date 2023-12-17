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الأحد، 17-12-2023 05:36 م

وزير التربية يوضح حول عقد الامتحان التكميلي

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ضرورة أن تستكمل فرق العمل في المركز والميدان خطة الاستعدادات بأعلى مستويات المهنية وتحمل المسؤولية، لضمان جاهزية مبكرة لعقد الامتحان التكميلي، الذي ستبدأ أولى جلساته في 28 الشهر الحالي، وتنتهي في 15 كانون الثاني المقبل.

وبين أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية قاعات الامتحان ومراكز التصحيح، إذ تعمل على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة، بما يلبي احتياجات الطلبة من التدفئة ومياه الشرب، والتهوية والإضاءة المناسبتين، وتزويدها بمقاعد مريحة تناسب الطلبة وطريقة كتابتهم، واللوحات الإرشادية، وتوفر المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر.

وقال إن الوزارة قامت بتكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين من ذوي الأمانة والكفاءة وتدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.

وأكد أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

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