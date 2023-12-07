اجتماع لرصد احتياجات المدارس من الموارد اللازمة للتعليم المهني BTEC

الوكيل الاخباري - أكد مدير التربية والتعليم للواء الجامعة في عمّان، عبدالحكيم أحمد الشوابكة، ضرورة الاطلاع على واقع المدارس المهنية، ورصد احتياجات المدارس من الموارد اللازمة للتعليم المهني BTEC.



وأشار، خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، لغايات تطوير التعليم المهني ، ضمن خطة التطوير التربوي، بحضور رؤساء الأقسام المعنية في المديرية، ومدراء ومديرات المدارس المهنية نظام BTEC إلى أهمية الحصول على التغذية الراجعة من الميدان عن التحديات والحلول المقترحة لتحقيق النتائج المرجوة بالإضافة الى عملية تقييم الطلبة، ومتابعة خطة المتطلبات اللازمة للفروع المستحدثة للعام القادم 2024/ 2025.

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