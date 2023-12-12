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الثلاثاء، 12-12-2023 05:58 م

افتتاح المؤتمر التاسع حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتح وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عزمي محافظة، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال والنفاد الرقمي والملتقى العربي الثاني للصم.

ونظم المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، والشراكة مع مخبر البحث في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهندسة الكهربائية بجامعة تونس، والمعهد العربي للتدريب والإحصاء، والمنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة "صلة"، والاتحاد الأردني للصم.

وقال محافظة إن المؤتمر يأتي انطلاقًا من التوجه نحو إدماج الأشخاص الصم في المجتمع، وتأكيداً لحقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وميسر وإشراكهم في مسيرة التنمية.

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