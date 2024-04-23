الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

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الثلاثاء، 23-04-2024 12:34 ص

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

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الوكيل الاخباري - زار وزير الداخلية مازن الفراية الاثنين، مركز حدود جابر والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.

والتقى الفراية مسؤولين ومعنيين في مركز حدود جابر، كما استمع إلى بعض الزوار لدى وصولهم المركز.

وأكّد ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية العاملة في المركز للوصول بها إلى مرحلة التكاملية في الأداء وتطوير العمل بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

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وشدد على ضرورة تطبيق القانون والتقيد التام بالإجراءات المتبعة لضمان تسيير جميع الأمور المتعلقة بعمل المركز على أكمل وجه.

 

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