الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

عودة حركة الملاحة في موانئ العقبة

التربية تتفقد مراكز امتحان الدورة التكميلية للثانوية العامة في عجلون

اعادة فتح طريق الأزرق - العمري

هيئة الاتصالات تلقت طلبا رسميا لحجب 28 تطبيقا غير مرخص لنقل الركاب

مؤتمر حول اللغة العربية في مأدبا

بلد عربي يقر حظر تجول نهاية العام والغاء احتفالات رأس السنة

آخر تطورات حالة الطرق في المملكة

متحور أوميكرون يجبر المنظمين على إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

تساقط كثيف للثلوج في عجلون وتحذيرات من الخروج

الإثنين، 20-12-2021 06:18 م

توجيه ملكي بالاهتمام بتطوير الأطر القانونية لحماية الأسرة

122021171862462292181


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد فراس الرشيد، الاثنين، إن جلالة الملك وجه بالاهتمام بتطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة، وذلك خلال زيارته لإدارة حماية الأسرة والأحداث.

وأضاف الرشيد في تصريحات صحفية  أنه خلال الزيارة الملكية جرى تقديم إيجاز حول كيفية استجابة إدارة حماية الأسرة والأحداث للتحديات الآنية لجائحة كورونا وكيف كانت الاستجابة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتنفيذي، وكيف كانت الممارسات التي فيها مرونة لتجاوز هذه التحديات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

عودة حركة الملاحة في موانئ العقبة

وزارة التربية والتعليم

التربية تتفقد مراكز امتحان الدورة التكميلية للثانوية العامة في عجلون

1

اعادة فتح طريق الأزرق - العمري

fff

هيئة الاتصالات تلقت طلبا رسميا لحجب 28 تطبيقا غير مرخص لنقل الركاب

وزارة التربية والتعليم

مؤتمر حول اللغة العربية في مأدبا

122021209411969683797

آخر تطورات حالة الطرق في المملكة

أخبار متعلقة
72f23569-0d3f-415c-aa8a-7bacd93d70bb

الأمن ينظم معرض "صنع بعزيمة" لنزلاء مراكز الإصلاح

اربددد

إربد: مائدة مستديرة حول مناهضة العنف السياسي نحو المرأة

ابو-الراغب-780x470-1

أبو الراغب: الصمت قد يساهم بنشر الإشاعة

102019227195053

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

شرطة سير (3)

السير: 20 % من مجموع المركبات التي تم التفتيش عليها غير جاهزة فنيا

11202130202250806709810

الأمن العام : نُهيب بالجميع الالتزام بأوامر الدفاع وحملات مستمرة لضبط المخالفين