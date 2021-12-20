توجيه ملكي بالاهتمام بتطوير الأطر القانونية لحماية الأسرة

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد فراس الرشيد، الاثنين، إن جلالة الملك وجه بالاهتمام بتطوير الأطر القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة، وذلك خلال زيارته لإدارة حماية الأسرة والأحداث.



وأضاف الرشيد في تصريحات صحفية أنه خلال الزيارة الملكية جرى تقديم إيجاز حول كيفية استجابة إدارة حماية الأسرة والأحداث للتحديات الآنية لجائحة كورونا وكيف كانت الاستجابة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتنفيذي، وكيف كانت الممارسات التي فيها مرونة لتجاوز هذه التحديات.

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