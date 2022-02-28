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الإثنين، 28-02-2022 09:20 ص

توزيع الكهرباء تفصل التيار عن مناطق في الكرك والطفيلة - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة الطفيلة والكرك، اليوم الاثنين، وذلك لأغراض الصيانة والتحديث .

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وبين ان فصل التيار عن مناطق في الطفيلة سيكون من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا.


والمناطق التي ستتأثر بالفصل هي : القادسية شارع الثلاثين \ الحي الشمالي \ الشيحة \ حي معمل \ طوب باسل الخوالدة

كما اعلنت الشركة عن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة الكرك.

 

ويشمل القطع كل من المناطق التالية: 


محطة توتال \ مركز زوار القلعة \ محول سميح الحجايا \ محطة المناصير.
ابار سواقة 12+20 \ مصنع الكربونات /شركة المختار، ومن الساعة 11:30  وحتى 4 عصرا.

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