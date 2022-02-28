توزيع الكهرباء تفصل التيار عن مناطق في الكرك والطفيلة - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة الطفيلة والكرك، اليوم الاثنين، وذلك لأغراض الصيانة والتحديث .

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وبين ان فصل التيار عن مناطق في الطفيلة سيكون من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا.



والمناطق التي ستتأثر بالفصل هي : القادسية شارع الثلاثين \ الحي الشمالي \ الشيحة \ حي معمل \ طوب باسل الخوالدة



كما اعلنت الشركة عن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة الكرك.

ويشمل القطع كل من المناطق التالية:



محطة توتال \ مركز زوار القلعة \ محول سميح الحجايا \ محطة المناصير.

ابار سواقة 12+20 \ مصنع الكربونات /شركة المختار، ومن الساعة 11:30 وحتى 4 عصرا.

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