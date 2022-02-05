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السبت، 05-02-2022 04:24 م

الطفيلة: الأمطار الغزيرة تتسبب بانجراف التربة

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الوكيل الاخباري - شهدت أرجاء واسعة من محافظة الطفيلة تساقطا غزيرا للأمطار، تسببت بتشكل تدفقات للمياه وسيول على الطرقات الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى حدوث تصدعات في البنية التحتية وتشكل مستنقعات مياه في عدة طرق وتقاطعات.

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وأكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة الدكتور إسماعيل الصرايرة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن فرق الطوارئ المشكلة من الدفاع المدني والأشغال العامة والبلديات والخدمات المشتركة والكهرباء، عملت على مدار الساعات الـ 24 الأخيرة على شفط مياه السيول المتدفقة على الشوارع والطرقات باتجاه الأودية، فضلا عن إزالة أكوام الأتربة والحجارة والطمم التي تراكمت على الطريق الملوكي بدء من منطقة العيص وحتى القادسية جنوبا.


وأضاف أن كوادر البلدية تمكنت وبمساعدة الأشغال العامة من إزالة الأتربة والانجرافات على الطريق الملوكي ومعالجة تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة والتي ترافق معها هطولات مطرية غزيرة أدت إلى تراكم الطمم والأتربة على عدة طرق فرعية.


بدوره، أشار مدير أشغال الطفيلة المهندس عمر الحراسيس، إلى أن فرق الأشغال العامة وتحقيقا لمبدأ السلامة العامة، قامت وبالتعاون مع عدة دوائر خدمية وأجهزة البلدية والخدمات المشتركة بتنفيذ خطة عمل متكاملة على مدار الساعات الماضية تضمنت إزالة الثلوج الخفيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة القادسية فضلا عن إزالة العوائق المرورية من تراكمات للأتربة والطمم والتعامل مع مختلف تداعيات الأمطار والسيول وتقديم الخدمة والمساعدة للمواطنين.

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