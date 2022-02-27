فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك والطفيلة غدا الاثنين - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، أنها ستضطر لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظتي الكرك والطفيلة، ليوم غد الاثنين.

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وأوضحت الشركة أن فصل الكهرباء عن بعض مناطق الكرك جاء بسبب “صيانة على المغذي”، وذلك سيكون على النحو التالي:



المدة 1: من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا

المدة 2: من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة 4:00 عصرا



المناطق المتأثرة 1: محطة توتال، مركز زوار القلعة، محول سميح الحجايا، محطة المناصير



المناطق المتأثرة 2: بلدة الدامخي، آبار سواقة 12+20، مصنع الكربونات، شركة المختار”.



وبينت الشركة أن فصل الكهرباء عن بعض مناطق الطفيلة “من أجل كهربة شبكة ومحطة تحويل فرعية جديدة وعمل صيانة للشبكة القائمة في تلك المنطقة”، فيما سيكون الفصل على النحو التالي:

المدة: من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 4:00 عصرا



المناطق المتأثرة: القادسية شارع الثلاثين، الحي الشمالي، الشيحة، حي معمل، طوب باسل الخوالدة”.

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