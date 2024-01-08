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الإثنين، 08-01-2024 10:31 ص

توسع في خدمات مركز الخدمات الحكومي - المقابلين

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الوكيل الإخباري - وفر مركز الخدمات الحكومي - المقابلين، عدداً من الخدمات الجديدة تقدم من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، إضافة الى خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر، وذلك تسهيلا على المواطنين.

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وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تشرف وتتابع خدمات المركز ، يأتي هذا التوسع في الخدمات ضمن استراتيجية مراكز الخدمات الحكومية لتحقيق راحة أكبر للمواطنين، والتي جاءت ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام، وتقدم نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية، بطريقة عمل مبتكرة واطار متكامل وذات جودة عالية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.


وتشمل الخدمات المقدمة: تأجيل تجديد دفتر خدمة العلم، عدم محكومية، الاستعلام ودفع المسقفات، تقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير، إصدار مخطط موقع تنظيمي، تسجيل عقود الإيجار الكترونياً، خدمات إذن الاشغال، طلب براءة ذمة بيوعات أراضي، رخص المهن، تسجيل الصف الأول، التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية، استعلام الشركات – الاستعلام بواسطة اسم الشريك، استعلام الشركات- الاستعلام من خلال الرقم الوطني، الاستعلام عن التنفيذ القضائي، حسن سيرة وسلوك، عدم تقاضي راتب، الاستعلام عن الرواتب التقاعدية التابعة لمديرية التقاعد المدني والعسكري.


يذكر أن المركز يقدم 107 خدمات حكومية ضمن 21 مؤسسة، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويعمل بنظام الورديات من السبت الى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 7 مساءً، ومن الساعة 7 مساءً إلى الساعة 12 منتصف الليل.


 




 

 


 

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