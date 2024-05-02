امطار يصحبها الرعد تشهدها هذه المناطق اليوم

الوكيل الاخباري - الطقس مائل للدفء في أغلب المناطق، بينما يكون حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن يشهد أقصى البادية الشمالية الشرقية هطول زخات من المطر ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد احياناً والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الطقس ليلا بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في شرق المملكة.



وحذرت من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

