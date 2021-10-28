توصيات هامة من لجنة الاوبئة

الوكيل الاخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتورة نجوى خوري، إن تزامن دخول موسم الانفلونزا مع انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثير أكبر على المصابين .



وأضافت في تصريحات صحفية إن التجمعات تساهم في نشر الأمراض والفيروسات، ومنها فيروس كورونا، ولذلك يجب الابتعاد عنها قدر المستطاع، وإن لزم الأمر فيجب أن يكون المشاركون في التجمعات ملتزمون بالاشتراطات الصحية كلها من تلقّ للمطعوم وارتداء للكمامات.



ولفتت إلى أن الانفتاح وعودة فتح القطاعات والتعليم الوجاهي ساهمت في رفع أعداد الاصابات، وهذا كان متوقعا، مشددة على أنه طالما هناك وباء ستكون هناك موجات ولاعودة للاغلاقات بأي حال من الأحوال.

اضافة اعلان