لجنة الاوبئة : الاصابات لا تستدعي اتخاذ قرارات جديدة بالتعليم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن نسبة حالات الاصابة بفيروس كورونا النشطة في مدارس المملكة تقلّ عن 1%، وهي نسبة بعيدة عن النسبة التي تستدعي اتخاذ قرارات جديدة بالتعليم، والبالغة 10%.
وأشار حجاوي إن دوام الطلبة في المدارس بدأ منذ 50 يوماً والجامعات منذ بداية الشهر الحالي، وهاتان الفئتان تشملان الأعمار من 6 سنوات ولغاية 24 عاماً.
وكشف أن ما بين 30 – 35% من إصابات كورونا، تم تسجيلها لمن تتراوح أعمارهم 10 سنوات إلى 17 سنة، وهذه أعمار طلبة المدارس.
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